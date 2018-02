Verona, weekend pieno di podisti e innamorati. I consigli viabilistici

È un fine settimana quello che prende il via oggi, 17 febbraio, ricco di iniziative per Verona e provincia. Questa è la settimana di San Valentino e quindi si concluderanno tra oggi e domani gli eventi organizzati per Verona in Love. In questo weekend si prevede dunque un capoluogo scaligero pieno di innamorati, ma di sicuro domani Verona si riempirà di migliaia di podisti. Domenica 18 febbraio è il giorno della Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon e della Agsm Duo Half Marathon, due mezze maratone che saranno affiancate dalla Lidl Monument Run, una 5 chilometri non competitiva con partenza ed arrivo in piazza Bra. Le mezze maratone, invece, partiranno alle 10 dall'Agsm Forum e arriveranno in piazza Bra.

Le corse condizioneranno inevitabilmente la viabilità sia del centro storico e sia della zona Stadio, hanno fatto sapere dalla polizia municipale di Verona. I vigili ricordano che non sono previsti attraversamenti del percorso; troppi infatti i podisti in gara da poter prevedere stacchi fra un gruppo e l'altro tali da permettere il passaggio a pedoni e veicoli.

La polizia municipale consiglia ai residenti della zona a traffico di limitato di uscire dalla ztl prima delle 8.30 o dopo le 13.30, poiché sia ponte Nuovo che ponte Navi sono parte del percorso di gara. Gli altri consigli per tutti i cittadini sono quelli di evitare la circonvallazione interna e la direttrice via Albere, stradone Porta Palio, corso Castelvecchio; di spostarsi da una parte all'altra della città utilizzando la circonvallazione esterna ed in particolare il sottopasso di Porta Palio, visto che in superficie transitano gli atleti. Chi invece vuole venire a Verona da fuori città, il consiglio per domani mattina è quello di utilizzare i parcheggi periferici della città per la sosta della propria auto e di raggiungere il centro attraverso i mezzi pubblici.