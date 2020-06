Al passaggio di un'automobile, si apre una voragine in strada a Verona

Cedimento improvviso, nel pomeriggio di martedì, in via Ponte Pignolo a Verona, in prossimità con l’incrocio di via interrato dell’acqua morta. Intorno alle ore 15, per cause in fase di accertamento, l’asfalto ha ceduto e si è aperta una buca al passaggio di un’auto in transito. Immediato l’intervento della Polizia Locale, dei tecnici di Acque Veronesi e dei vigili del Fuoco per rimuovere il mezzo e mettere in sicurezza la strada.

Già avviati gli scavi, in corso le verifiche per capire la causa del problema e definire le modalità di intervento. Da una prima analisi non è stato escluso dalla società consortile che il cedimento possa essere una conseguenza dei due eventi atmosferici che hanno interessato la città sabato sera e lunedì pomeriggio.

