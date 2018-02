Voragine in corso Porta Nuova, Acque Veronesi e Agsm al lavoro per riaprire la strada

Potrebbe essere riaperta già da questa sera una corsia di corso Porta Nuova, mentre lunedì 12 febbraio si completerà l'asfaltatura dell'area interessata dallo scavo. Come richiesto dall'assessore alle Strade Marco Padovani, nella mattinata di martedì 13 febbraio il personale di Acque Veronesi procederà ad una ispezione con georadar per verificare la situazione complessiva dei sottoservizi in corso Porta Nuova.

Intanto proseguono i lavori da parte di Acque Veronesi e Agsm per la riapertura del corso, dopo la voragine che ieri ha creato disagi alla circolazione stradale e ha comportato le modifiche alla viabilità anche per il corteo del Bacanal. Nella serata di ieri Acque Veronesi ha ripristinato una piccola parte della fognatura, dopo aver verificato la presenza di un foro nella parte alta del volto, nascosto da una soletta di cemento armato che copre gli allacci del teleriscaldamento alle abitazioni sul corso. In mattinata è intervenuta Agsm per un problema ai tubi del teleriscaldamento dove si è evidenziata una crepa, che fortunatamente non ha inciso sul servizio complessivo.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

«È urgente che tutte le Municipalizzate aggiornino le mappe dei sottoservizi cittadini ed effettuino urgenti videoispezioni con le moderne tecnologie a disposizione - ha detto l’assessore alle Strade Marco Padovani -, visto che in molte strade manca la completa mappatura per fognature, gas, fibra ottica, teleriscaldamento, senza dimenticare i servizi delle società di telefonia che hanno aggiunto ulteriori strutture. La prossima settimana verranno convocati tutti i soggetti interessati per dare la massima priorità ad una completa verifica delle proprie strutture».