Volotea unisce Verona alla Calabria con un nuova rotta per Lamezia Terme

Volotea, la compagnia aerea low cost con base a Verona, ha annunciato l'avvio del nuovo collegamento con Lamezia Terme. Il nuovo volo estivo, già disponibile sul sito Volotea e presso i canali di vendita tradizionali, collegherà il Catullo al Sant’Eufemia dal 26 maggio, con 2 voli alla settimana, e un'offerta di 13.350 posti.

La nuova rotta verso lo scalo calabrese è solo l'ultima delle novità firmate Volotea che, per i prossimi mesi, ha già annunciato l'avvio di altre 4 nuove rotte verso Atene (dal 31 maggio con 2 voli a settimana e un’offerta di 11.400 posti), Creta (dal 29 giugno 1 volta a settimana per un totale di più di 3.000 posti), Faro (dal 6 giugno una volta a settimana per un totale di 5.400 posti) e Pantelleria (dal 2 giugno una volta a settimana per un totale di 5.700 posti). Con queste novità Volotea farà salire a 21 le mete raggiungibili dall'aeroporto di Verona a bordo dei propri aeromobili, 11 in Italia e 10 all'estero.