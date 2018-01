Volotea cresce, nel 2017 i passeggeri al Catullo sono aumentati del 25%

Volotea, la compagnia aerea di base a Verona, ha registrato un importante traguardo: nel 2017 sono stati circa 562.000 i passeggeri che l'hanno scelta per i propri spostamenti da e per il Catullo, con un incremento del 25% rispetto al 2016. A settembre 2017 Volotea ha toccato quota 14 milioni di passeggeri trasportati a livello internazionale e ha infranto il tetto dei 4 milioni di passeggeri in Veneto a dicembre 2017.

Durante lo scorso anno, il vettore ha operato a Verona più di 5.400 voli, offrendo ai suoi passeggeri collegamenti verso 17 destinazioni, 9 in Italia (Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Napoli, Olbia, Palermo e Lampedusa) e 8 all'estero (Santorini, Mykonos, Minorca, Ibiza, Palma di Maiorca, Tirana, Chisinau e Cork).

Sin dall'avvio delle nostre attività a Verona ci siamo impegnati per soddisfare le esigenze di viaggio più diverse: una strategia che ha fatto davvero centro - ha affermato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea - Al Catullo ci riconfermiamo anche per il 2018 come il primo vettore per numero di destinazioni collegate. Siamo orgogliosi di aver registrato un'importante crescita a Verona dove siamo felici di operare in esclusiva ben 12 delle 20 rotte disponibili, supportando con i nostri collegamenti il tessuto economico locale. Per il 2018 confermiamo l'avvio di 4 nuovi collegamenti a Verona, dove opereremo nei prossimi mesi con 3 Airbus A319. Grazie ai nuovi aeromobili, incrementeremo la capacità di trasporto passeggeri e potremo operare rotte più lunghe.

Le 4 nuove rotte saranno verso Atene (dal 31 maggio con 2 voli a settimana e un'offerta di 11.400 posti), Creta (dal 29 giugno 1 volta a settimana per un totale di 4.500 posti), Faro (dal 6 giugno una volta a settimana per un totale di 5.400 posti) e Pantelleria (dal 2 giugno una volta a settimana per un totale di 5.700 posti).