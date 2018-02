Vede la Volante, si nasconde e scappa: braccato, aveva con sé la droga

Appena ha visto la Volante della Polizia ha cercato di fuggire e di far sparire la droga, ma purtroppo per lui gli agenti si sono lanciati all’inseguimento e lo hanno bloccato. A finire in manette intorno alle 12.30 del 19 febbario, è stato A.F., 24enne nigeriano senza fissa dimora, accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Le strade dello straniero e dei poliziotti si sono incrociate nei pressi di Piazzale Olimpia, dove l’uomo ha cercato di eludere il controllo degli operatori, prima nascondendosi tra le auto in sosta e poi dandosi alla fuga. La sua corsa però è finitia in via Pirandello, dove le Volanti lo hanno bloccato vanificando anche il suo tentativo di opporre resistenza.

A quel punto allora è scattata la perquisizione, che ha permesso di rinvenire un involucro tra i suoi indumenti, all'interno del quale erano presenti quattro confezioni contenenti marijuana, per un peso complessivo di 9.04 grammi. Gli agenti poi hanno recuperato anche anche l'altro involucro gettato a bordo strada dall'uomo, nel quale erano presenti 193,50 grammi della medesima sostanza. A.F. inoltre è stato trovato in possesso di un cellulare finito sotto sequestro insieme alla droga.

Condotto in tribunale mercoledì mattina, il nigeriano è stato sottoposto dal giudice alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.