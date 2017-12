È Natale anche in ospedale per i bambini del reparto Pediatria di Legnago con Anas

In occasione della prossime festività natalizie soci e volontari della sede dell’associazione Nazionale di Azione Sociale di Bonavigo sono stati presenti il giorno 20 dicembre 2017 presso l’Ospedale di Legnago - U.O.C. Pediatria e Patologia Neonatale (Distretto 3 - ULSS 9 Scaligera - Presidio Ospedaliero "Mater Salutis"), per trascorrere alcuni momenti di gioia, in compagnia dei piccoli ospiti del Reparto e festeggiare con l’arrivo del Santo Natale.

Consegnati dei piccoli regali ai bambini presenti, nonché un ricordo del passaggio di ANAS all’intero Reparto pediatria e del Reparto riabilitazione dell’età evolutiva, affinché questa festa possa trascorrere come un momento di gioia anche per chi non avrà la possibilità di passarla in famiglia.

La giornata è stata possibile grazie alla disponibilità della struttura Ospedaliera nelle persone del Dott. Mauro Bertassello (Direttore Direzione medica ospedaliera Legnago), della Sig.ra Monica Soranzo per la Direzione Medica AULSS9 – Veneto, Sig.ra Carmen Tozzo e Sig.ra Loredana Zerman, coordinatrice e responsabile di Patologia Neonatale, nonché del Dottor Federico Zaglia, Direttore U.O.C. Pediatria e Patologia Neonatale.

A proporre questa iniziativa, come ultima della sua Presidenza di ANAS Bonavigo, la Sig.ra Elena Castioni, resa possibili anche dall'appoggio e contributo del neo Presidente zonale Bonavigo Gianluca Tressino, ed inoltre del Presidente Regionale A.N.A.S. Giampiero Bertasi e dell portavoce Regionale A.N.A.S. Francesco Bitto.

"Forte non è chi non cade mai, ma chi cade e si rialza!", questo il messaggio comunicato dalla sede ANAS operante per augurare a tutti coloro che trascorreranno le feste lontano dai loro cari e dai loro affetti un Buon Natale con l’augurio di giorni migliori. E un gigantesco augurio anche a tutta la grande famiglia A.N.A.S. – Associazione Nazionale di Azione Sociale che in ogni parte d’Italia rappresenta un valido aiuto e sostegno alle famiglie ed alle persone in difficoltà.