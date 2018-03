Terremoto Centro Italia, visita di una delegazione veronese a Favalanciata

Domenica scorsa, 25 marzo, una delegazione delle associazioni veronesi unite nel progetto solidale "Box 336 am" ha visitato la frazione terremotata di Favalanciata, nel comune piceno di Acquasanta Terme. L'obiettivo del progetto è quello di trovare il territorio migliore a cui donare un box di legno modulare con tutto il necessario per organizzare eventi culturali e ricreativi. E Favalanciata è tra le candidate finali per ricevere questo aiuto, come riportato da Ansa.

"Box 336 am" è un progetto che coinvolge 34 associazioni veronesi, le quali si sono messe insieme per dare un aiuto concreto alle zone del Centro Italia colpite dal sisma. Un aiuto che riguardi la sfera culturale e sociale. Il progetto è sostenuto dal Comitato giovani della Commissione nazionale per l'Unesco, ha il patrocinio del Comune di Verona e la collaborazione con l'Ordine degli Architetti della Provincia di Verona.

Un'altra iniziativa che testimonia la vicinanza dei veronesi alle popolazioni terremotate.