Virus West Nile, nuove infezioni nella Bassa veronese: primi due casi riscontrati a Cerea

Crescono i casi di infezione da virus West Nile, trasmesso dalle zanzare Culex Pipiens, nel territorio della bassa veronese. In particolare due nuovi casi, fortunatamente definiti come «non gravi», sono stati nelle ultime ore riscontrati nel Comune di Cerea.

A darne notizia è stata direttamente il primo cittadino Marco Franzoni: «A seguito della comunicazione arrivata ieri dall'Asl, veniamo informati di due casi accertati di infezione West Nile. - ha dichiarato il sindaco di Cerea - Le persone colpite sono un ragazzo di 35 anni, ricoverato il 6 agosto e dimesso il giorno successivo con forma febbrile lieve e un signore di 80 anni, ricoverato il 20 agosto con forma neuro invasiva non grave e previsto in dimissione in questi gg come comunicatoci in queste ore dai familiari».

«Come da precedente comunicazione, - ha quindi aggiunto il sindaco Franzoni - siamo ora a seguire l'iter previsto da ASL/Regione con intervento ad hoc di disinfestazione nelle aree di residenza interessate nei due casi: via Calcara e via Pascoli».

Nel frattempo l'Ulss 9 Scaligera ha dato comunicazione ad altri due Comuni della Bassa di aver riscontrato nuovi casi di contagio, a Castagnaro ed Oppeano Si tratta rispettivamente di un giovane 25enne, fortunatamente già ripresosi dopo aver contratto la malattia in forma lieve, e di un uomo sessantenne che, dopo essere stato ricoverato in ospedale, è stato già dimesso e proseguirà ora le cure da casa.