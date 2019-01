Ha violentato una donna nella Bassa Veronese, arrestato in Romania

Un uomo classe '79 di nazionalità romena, iniziali C.S., è stato arrestato martedì scorso, 8 gennaio, in Romania e si trova attualmente in carcere. È accusato di aver compiuto una violenza sessuale su di una donna, anche lei straniera, in un comune della Bassa Veronese e per questo si attende la sua estradizione affinché possa essere processato in Italia.

Per tutelare la vittima, le autorità non hanno fornito la sua identità né il luogo in cui è avvenuta la violenza. Era una giornata di fine luglio, quando C.S. ha prima tramortito la donna con un pugno e poi l'ha portata dietro un cespuglio dove ha abusato di lei, picchiandola per vincere la sua resistenza.

Dopo la violenza sessuale, l'uomo è sparito lasciando la vittima in stato di incoscenza. È stata la figlia della donna a trovarla, preoccupata perché non era ancora tornata a casa e perché non rispondeva al telefono. La ragazza ha accompagnato la madre all'ospedale dove è stata medicata.

Ad occuparsi delle indagini sono stati i carabinieri della stazione locale insieme ai colleghi di Villafranca. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima e ad altri accertamenti, in qualche giorni i militari sono riusciti ad trovare l'identità del violentatore. Per C.S. è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare, ma l'uomo si era già reso irreperibile in Italia.

L'altro giorno l'arresto ad opera delle autorità romene.