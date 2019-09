Minori veronesi guardano video porno e tentano di imitarlo con una bimba

Il più grande, che all'epoca aveva 14 anni, sarà seguito dai servizi sociali del suo Comune in un percorso educativo che lo aiuti a comprendere il suo errore. Mentre i due bambini che erano con lui avevano meno di 12 anni e per la legge non sono imputabili e sarà compito della famiglia spiegare loro che quanto avevano fatto era sbagliato. I tre ragazzini erano accusati di violenza sessuale aggravata per un fatto avvenuto due anni fa nel Veronese e che ieri, 19 settembre, è stato affrontato dal Tribunale per i minorenni di Venezia.

La decisione del tribunale è stata raccontata da Fabiana Marcolini su L'Arena, la quale ha raccontato anche l'episodio da cui è partita la denuncia ai carabinieri. In un parco, i tre giovani ragazzini stavano guardando un video pornografico sul telefonino e hanno poi proposto ad una bambina di ripetere ciò che avevano visto nel video. E così, mentre il 14enne teneva ferma la bambina, gli altri due ragazzini si sono calati i pantaloni e le mutande e hanno pronunciato frasi da video porno. Fortunatamente, la bimba si è liberata dalla presa ed è riuscita a scappare prima che si potessero verificare degli atti sessuali più gravi. La piccola ha raccontato tutto alla madre, la quale si è rivolta ai carabinieri. I militari sono poi riusciti a rintracciare i tre responsabili.

Per il più grande dei tre è stata decisa ieri la messa alla prova. Nessuna punizione dal tribunale, invece, per gli altri due; troppo giovani per essere imputati.