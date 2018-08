Violenza sessuale alla sagra, a buon punto le indagini dei carabinieri

Violenza sessuale, sequestro di persona e rapina. Dovrà rispondere di questi reati il giovane a cui i carabinieri veronesi stanno dando la caccia da quando è stata presentata denuncia da parte della vittima. La tentata violenza sessuale è avvenuta nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 agosto nella zona dell'Adige Guà. Una diciottenne si era allontanata per una telefonata dallo stand di una sagra dove era volontaria. In quel momento un ragazzo l'ha aggredita, portandola con la forza in un luogo appartato per violentarla. Lei è riuscita a liberarsi e a scappare, mentre l'aggressore è fuggito via in bici.

Le indagini dei carabinieri sarebbero a buon punto, scrive Stefano Nicoli su L'Arena, e presto l'aggressore potrebbe essere bloccato dai militari, i quali sono stati ben aiutati dalla descrizione del violentatore da parte della vittima. La diciottenne lo ha descritto come un giovane, senza barba, magrebino, con i capelli tenuti indietro dal gel e una felpa con maniche a tre quarti. Il giovane è ricercato anche per rapina perché durante la violenza ha anche sottratto cinque euro alla diciottenne.