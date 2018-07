Resistenza e violenza a pubblico ufficiale, due arresti a Nogara e Villafranca

Nello scorso fine settimana, i carabinieri di Villafranca, in due diverse operazioni, hanno tratto in arresto un cittadino marocchino, iniziali H.Y. classe '92, poiché responsabile del reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, e deferito in stato di libertà un cittadino di origine russa, iniziali P.N. classe '88, per il reato di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel primo caso, i militari sono intervenuti a Nogara per sedare una lite tra due coniugi. Nel tentativo di portare via il figlio minorenne, l'uomo aveva strattonato la moglie e i carabinieri sono accorsi per bloccarlo. Una volta immobilizzato, il giovane è stato accompagnato in caserma per gli atti di rito e trattenuto nelle camere di sicurezza fino ad oggi, 2 luglio, giorno fissato per il rito direttisimo.

Il secondo episodio è avvenuto a Villafranca, dove all'interno del Castello Scaligero era in corso un evento musicale. Il giovane russo, residente nel piemontese, ha tentato più volte di scavalcare le transenne della sicurezza per accedere al concerto. A seguito dell'intervento degli addetti alla sicurezza, sono arrivati anche i carabinieri che hanno cercato di riportarlo alla calma. L'uomo ha opposto resistenza e ha indirizzato nei loro confronti frasi ingiuriose, motivo per il quale i militari dell'Arma si sono visti costretti a portarlo in caserma. Eseguite le formalità di rito è stato denunciato a piede libero.