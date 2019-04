Bambina delle elementari "bullizzata" da un compagno finisce al pronto soccorso

Una bambina di soli 9 anni che frequenta le scuole elementari in un paese della provincia di Verona, è finita al pronto soccorso per quasi un giorno intero di controlli, a seguito di presunte percosse subìte da un compagno di classe.

Il bambino in questione, l'avrebbe infatti persino presa a calci, ma le vessazioni perdurerebbero, secondo il racconto della madre della vittima, da almeno 3 anni. La vicenda è stata raccontata dal quotidiano L'Arena e poi ripresa anche dall'Ansa. Attualmente i referti medici dell'ospedale di Villafranca sarebbero già stati trasmessi alla procura, mentre all'interno dell'istituto coinvolto, la dirigente avrebbe avviato una serie di verifiche per chiarire la vicenda.

Stando al racconto della bambina che avrebbe subìto le vessazioni, il compagno che come lei è di fatto un bambino di terza elementare, l'avrebbe dapprima spintonata alle spalle, provocandole l'urto alla pancia contro un lavandino nel bagno, in seguito l'avrebbe colpita in varie parti del corpo e le avrebbe dato dei calci tra le gambe. La piccola sarebbe poi uscita dal pronto soccorso con 5 giorni di prognosi.