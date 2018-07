Viola più volte l'obbligo di dimora e i carabinieri lo portano in carcere

Nella serata di lunedì 2 luglio, i carabinieri di Villafranca hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino di origine marocchina, iniziali E.M. classe '88. Il giovane, per una tentata rapina, era stato sottoposto all'obbligo di dimora e a quello di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Ma nel corso dei mesi ha più volte violato gli obblighi a cui era sottoposto. L'autorità giudiziaria di Verona ha così deciso di emettere nei confronti dell'uomo un ordine di custodia cautelare in carcere.

I carabinieri di Villafranca, al termine degli atti di rito, hanno condotto il giovane nel carcere di Montorio, dove sconterà la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione.