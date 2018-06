Vìola ripetutamente i domiciliari e altre misure: viene portato in carcere

Era il pomeriggio di giovedì 31 maggio, quando i carabinieri della stazione di Villafranca hanno eseguito un ordine di custodia cautelare emesso dal Tribunale penale di Verona nei confronti di un cittadino italiano, O.F., classe 1983.

Si tratta di una "vecchia conoscenza" per i militari: nel corso degli ultimi mesi infatti era già stato arrestato in altre occasioni per evasione dagli arresti domiciliari ed inoltre aveva compiuto più volte altri tipi di violazioni delle misure a cui era sottoposto.

Così giovedì il Tribunale penale di Verona - sezione dibattimentale ha deciso di emettere nei confronti dell'uomo un ordine di custodia cautelare in carcere. Gli uomini dell'Arma, al termine degli atti di rito, hanno quindi tradotto il giovane presso il carcere di Montorio.