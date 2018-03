Vìola di continuo gli arresti domiciliari e alla fine viene rinchiuso in carcere

Si trovava agli arresti domiciliari per droga, ma le sue continue violazioni della misura gli hanno spalancato le porte del carcere.

I carabinieri della stazione di Bovolone, nel pomeriggio di lunedì hanno tratto in arresto A.M., classe 1978, eseguendo l'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di Verona.

Come detto, l'uomo da tempo si trovava ai domiciliari presso la sua abitazione per reati in materia di stupefacenti, ma nonostante questo la sua condotta non era comunque regolare: i militari infatti hanno riscontrato spesso violazioni alla misura, come incontrare persone estranee al proprio nucleo familiare nell'abitazione, e hanno avvisato di ciò l'autorità giudiziaria veronese, che ha disposto nei suoi confronti un aggravamento della misura: A.M. è stato così rinchiuso in carcere.

.