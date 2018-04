Vinitaly e viabilità: provvedimenti al via. 150 i vigili presenti in zona fiera

Prende il via domenica 15 aprile la 52ª edizione di Vinitaly, salone internazionale del vino e dei distillati, in fiera a Verona fino a mercoledì 18 aprile. Già a partire da giovedì 12 aprile, e per tutta la durata dell’evento, verranno attuati alcuni provvedimenti di divieto di transito e sosta e sensi unici di marcia al fine di regolamentare al meglio la viabilità nelle aree circostanti il quartiere fieristico.

Tra le principali novità di questa edizione della manifestazione: l'apertura del nuovo parcheggio Garda Re in strada della Genovesa e la creazione di una corsia preferenziale “dinamica”, riservata a bus e taxi in viale del Lavoro, tra viale dell'Agricoltura e viale Piave. La corsia, delimitata da coni bicolore, sarà attiva tutti i giorni di Vinitaly, dalle 15 alle 20 circa, e avrà lo scopo di assicurare a mezzi pubblici e navette un percorso preferenziale e più veloce verso il centro, la stazione e i parcheggi.

La corsia si innesterà direttamente sulla preferenziale di viale Piave, dove è in funzione la telecamera che individua eventuali veicoli non autorizzati al transito.

Durante le quattro giornate la Polizia Municipale sarà presente quotidianamente con 120-150 agenti in zona fiera per gestire la viabilità e prevenire fenomeni irregolari, come commercio o parcheggio abusivo, bagarinaggio su biglietti di ingresso, utilizzo irregolare di pass disabili, presenza di Ncc e taxi abusivi.

