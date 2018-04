Vinitaly, sconti di Trenitalia per raggiungere Verona e agevolazioni sugli acquisti

In occasione di Vinitaly 2018, in calendario dal 15 al 18 aprile, Trenitalia offre ai visitatori della manifestazione speciali riduzioni del 20% e del 30% sui biglietti delle Frecce e dei treni nazionali diretti a Verona, oltre a particolari agevolazioni per l’acquisto di vini e un numero speciale de La Freccia, in distribuzione gratuita, con servizi e rubriche curate dalle migliori firme del settore.

I clienti di Trenitalia che si recheranno nella città scaligera per visitare il Salone Internazionale del vino e dei distillati - giunto quest’anno alla 52a edizione - potranno usufruire di uno sconto del 30% sui biglietti di 1a classe e livello Business, e del 20% per la seconda classe e livelli Standard e Premium.

La riduzione è applicabile sul prezzo base dei ticket acquistati presso gli Uffici Gruppi di Trenitalia o nelle agenzie di viaggio abilitate, a cui dovrà essere esibito il biglietto di ingresso alla Fiera o il voucher compilato disponibile sul sito vinitaly.com. La riduzione è valida per i viaggi di andata e ritorno per e da Verona nel periodo compreso tra il 13 e il 19 aprile.

I soci di CartaFRECCIA avranno inoltre la possibilità di approfittare del 15% di sconto sui migliori vini presenti nell’enoteca online del Vinitaly, al sito web vinitalyclub.com. Informazioni e dettagli sulla promozione consultabili su trenitalia.com. In concomitanza di Vinitaly 2018, FS Italiane pubblica un numero speciale del magazine La Freccia Gourmet, edizione in formato extralarge e in doppia lingua italiano/inglese realizzata in occasione della rassegna, per raccontarne i temi, gli appuntamenti, i protagonisti e le curiosità.

Dal 15 al 18 aprile sarà possibile ritirare la propria copia gratuita de La Freccia Gourmet direttamente a Veronafiere, sulle Frecce di Trenitalia dirette a Verona e nei FrecciaClub. Sono 4.365 gli espositori previsti e oltre 120mila i visitatori attesi alla manifestazione veronese nata nel 1967, che ha contribuito a fare del settore vinicolo una delle più coinvolgenti e dinamiche realtà del settore primario.