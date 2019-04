Villafranca, una porta da calcetto cade sopra a un bimbo di cinque anni

Vacanze di Pasqua rovinate per una famiglia torinese in gita a Villafranca. Domenica scorsa, 21 aprile, dopo pranzo, il figlio di cinque anni della coppia di turisti si è messo a giocare con altri bambini nel campo da calcetto dietro all'hotel Antares di via Postumia ed una porta gli è caduta addosso. Il piccolo non avrebbe perso conoscenza e i soccorritorio lo hanno trasportato all'ospedale di Borgo Trento dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe il pericolo di vita, ma i medici lo hanno voluto tenere qualche giorno sotto osservazione prima di dimetterlo.

Su quanto è accaduto stanno indagando i carabinieri di Villafranca, come riportato da Giampaolo Chavan su L'Arena. Il campo da calcetto è stato messo sotto sequestro e la procura veronese vuole ricostruire fedelmente i fatti per individuare tutte le responsabilità. Il reato per cui si sta indagando è lesioni colpose gravi e per ora è a carico di ignoti.

I militari, guidati dal comandante Ottavia Mossenta, sono in attesa di conoscere la prognosi dei medici sul bambino. Intanto hanno già raccolto alcune testimonianze e controllato le strutture sportive di proprietà dell'albergo.

Attraverso l'indagine, si vuole sapere se l'ingresso al campo da calcetto era stato vietato e se la pericolosità delle porte era segnalata. E sotto osservazione anche la condotta dei genitori, per capire se un loro intervento avrebbe potuto evitare l'incidente.