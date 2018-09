In due sul motorino cercano di evitare i carabinieri ma vengono bloccati

Lunedì 17 settembre, un cittadino italiano, classe 2000 iniziali M.R., è stato arrestato dai carabinieri di Villafranca. Il giovane era in sella ad un ciclomotore insieme ad un amico minorenne, quando ha incrociato in via Messedaglia i militari dell'Arma che stavano eseguendo un ordinario posto di controllo. I ragazzi, alla vista dei carabinieri, hanno posto in essere una serie di manovre pericolose per la circolazione stradale, viaggiando addirittura sul marciapiede ove transitavano alcuni pedoni. I militari hanno intimato l'alt, ma i giovani hanno continuato la loro fuga per evitare il controllo.

I due ragazzi sono stati fermati e bloccati dopo un lungo inseguimento, grazie anche all'aiuto di un'altra pattuglia di Povegliano Veronese. I due sono stati poi condotti nella caserma di via Zanini. Il conducente del ciclomotore è stato dichiarato in arresto e trattenuto nella camera di sicurezza. Ieri è stato celebrato il rito direttissimo ed il giovane è stato condannato alla pena di 4 mesi di reclusione, che è stata contestualmente sospesa. L'amico minorenne è stato deferito in stato di libertà per il concorso nel medesimo reato di resistenza a pubblico ufficiale.