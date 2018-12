Dolore a Villafranca per la morte di un bimbo di sette mesi. Oggi il funerale

Il corteo funebre partirà oggi, 20 dicembre, dalla sua abitazione di via Bixio a Villafranca alle 14.50 e alla 15 raggiungerà il duomo dove gli sarà dato l'ultimo saluto.

Sono giorni tristi questi a Villafranca, da quando si è diffusa la notizia del decesso di un bambino di sette mesi, iniziali L.Z.. È per lui il funerale di oggi e l'immenso dolore della famiglia è stato condiviso da tutta la comunità. Soprattutto ieri, come si legge su L'Arena, giorno di mercato, giorno in cui è stata esposta l'epigrafe e così tutti hanno potuto apprendere della morte del piccolo.

L.Z. era nato sette mesi fa e aveva portato gioia nella casa in cui viveva con mamma, papà e nonni. Niente di strano nei primi due mesi, ma poi la malattia congenita con cui era nato si è manifestata. Prima il ricovero all'ospedale Magalini e poi il trasferimento a Borgo Trento. Sabato scorso, i genitori sono riusciti a battezzarlo e nei giorni successivi gli hanno potuto dare le ultime carezze. Martedì, il decesso, e da quel giorno la famiglia si è chiusa nel dolore.