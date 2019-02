Villafranca battuta e controllata dalle forze dell'ordine alla ricerca di droga

È scattato nella mattinata di martedì 12 febbraio, nel comune di Villafranca, il servizio interforze a cui hanno partecipato le stazioni locali di carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un'operazione che ha toccato le aree più sensibili del territorio, battute anche grazie alla presenza dell'unità cinofila delle Fiamme Gialle.

Il primo obiettivo delle forze dell'ordine sono state le zone limitrofe alle scuole superiori, seguito dallo scalo ferroviario e dalle fermate degli autobus: infine sono stati eseguiti alcuni posti di controllo congiunti sulle strade maggiormente trafficate.

Numerosi i mezzi e le persone controllate: è stato anche segnalato alla Prefettura un cittadino (ai sensi dell'art 75 del testo unico sugli stupefacenti), poiché trovato alla guida in possesso di una modica quantità di marijuana.

L’azione avviata dalle Forze dell'Ordine è inquadrata nell'ambito del programma di rafforzamento dell'attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga, emanato dal Ministero dell'Interno e recepito dalla Prefettura di Verona che ha coordinato in questa Provincia tali attività: questi dispositivi interforze risultano, quindi, aggiuntivi rispetto a quelli attuati in via ordinaria. Ovviamente i servizi proseguiranno anche nei prossimi mesi.