Morto da almeno due settimane, trovato in casa corpo di un 62enne

I carabinieri della stazione di Villafranca stanno aspettando l'esito delle analisi del medico legale per confermare quanto dedotto dai primi riscontri. Ovvero che Mark Stephen Towers è deceduto per cause naturali.

L'uomo, di origine inglese, aveva 62 anni e da tempo viveva in via Isonzo a Villafranca. Il suo corpo senza vita è stato trovato dai militari domenica scorsa, 9 febbraio. Ad avvisare i carabinieri erano stati i vicini di casa, perché dall'appartamento di Mark Stephen Towers proveniva un odore terribile. Ed in effetti, il corpo del 62enne era già in decomposizione quando è stato trovato. Probabilmente, l'uomo era morto da almeno due settimane. Forse è stato colto da un malore, mentre si trovava nella cucina della sua abitazione. Per giorni è rimasto esanime sul pavimento dell'abitazione in cui viveva in affitto, senza che nessuno se ne preoccupasse.