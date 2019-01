Scomparso dalla notte scorsa un 31enne: scattano le ricerche a Soave

Vigili del fuoco in azione nel Comune di Soave per effettuare le ricerche di una persona scomparsa dalla scorsa notte. La macchina dei soccorsi si è avviata intorno alle ore 13.30 di oggi, domenica 27 gennaio, quando i pompieri scaligeri hanno ricevuto le disposizioni dalla Prefettura per attivare le operazioni di ricerca nei confronti di un ragazzo di 31 anni. La scomparsa del giovane uomo, il quale risulta residente a San Bonifacio, era stata segnalata inizialmente dagli stessi suoi familiari ai carabinieri.

Al momento in via Matteotti a Soave è stata predisposta l'unità di comando locale dei vigili del fuoco, di fatto una sorta di sala operativa mobile da dove vengono coordinate ed organizzate le operazioni. Su posto sono presenti una decina di unità e circa otto mezzi provenienti da Verona ed aree limitrofe, oltre a due unità cinofile che stanno perlustrando le zone attorno al paese di Soave. Nel primo pomeriggio è stato inoltre effettuato un sorvolo in elicottero attorno alle colline del Comune scaligero, ma coll'imbrunire e il peggiorare delle condizioni di visibilità attualmente non è più possibile sfruttare l'ausilio del velivolo.

Le ricerche proseguiranno sicuramente fino a sera, mentre spetterà agli uomini delle squadre impegnate sul campo valutare se sarà possibile, oltre che eventualmente necessario, continuare le attività in relazione soprattuto alle caratteristiche e condizioni, più o meno impervie, delle stesse aree che a mano a mano verranno perlustrate.

Allertamento squadra Volo per ricerca disperso zona Soave - Facebook Protezione Civile Ana Verona