«Ingiurie e di lancio di oggetti ai vigili del fuoco dai migranti dell'Hotel Monaco»

«Egregi, questa O.S. CONAPO, è venuta a conoscenza di un episodio increscioso e grave, accaduto nella serata del 17 aprile 2020, presso la struttura “Hotel Monaco” sito in via Evangelista Torricelli, 4, nel comune di Verona, che attualmente ospita circa 100 richiedenti asilo risultati positivi al virus COVID-19».

Inizia così il comunicato stampa firmato da Enrico Bettini, segretario regionale CONAPO sindacato autonomo dei vigili del fuoco.

Bettini inizialmente contesta la scelta di eseguire la sanificazione della struttura ospedaliera in orario notturno, ma poi denuncia anche il brutto episodio che vedrebbe protagonisti gli ospiti dell'hotel.

«La squadra VVF era intervenuta per effettuare le operazioni di disinfezione degli spazi comuni interni della struttura, intervento che si identifica come “Igienizzazione locali pubblici o aree esterne” aggiunto fra i nuovi compiti assegnati al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con circolare STAFFCNVVF n.6339 del 20.03.2020, nel contesto più ampio degli interventi di supporto alla popolazione nell’ambito del sistema di protezione civile.

La squadra ha dovuto operare con discreta difficoltà, vista la decisione di far effettuare l’intervento nelle ore serali e/o notturne, quando invece poteva essere programmato in orari con presenza di luce solare, per esempio al mattino presto. Due operatori in assetto NBCR e muniti di nebulizzatori elettrici, hanno effettuato le operazioni di igienizzazione di corridoi e vani scale all’interno della struttura con la presenza degli occupanti.

Alla fine delle operazioni, durante le fasi di decontaminazione degli operatori e delle attrezzature e la svestizione, nel cortile interno, la squadra e gli automezzi sono stati oggetto di ingiurie e di lancio di oggetti dalle finestre dell’albergo, da parte degli occupanti, rendendo così pericolose e difficili le fasi finali delle operazioni e mettendo a rischio l’incolumità del personale intervenuto, che fortunatamente non ha riportato danno alcuno. Il personale per evitare di essere colpito, ha dovuto spostare velocemente tutti gli automezzi e le attrezzature predisposte per la decontaminazione.

Con la presente quindi, si chiede alle SS.LL, di intervenire ognuna per le proprie competenze e di mettere in atto tutte le azioni possibili per garantire e tutelare l’incolumità degli operatori VVF .

Non essendo compresi fra gli interventi di soccorso tecnico urgente, ma pianificabili, si chiede agli incaricati della pianificazione di porre maggiore oculatezza nel predisporre le operazioni al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza degli operatori, facilitando l’attività e diminuendo il rischio».