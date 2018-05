Vigili del fuoco al lavoro in zona Unversità: tre automobili bruciano in strada

Sono stati attimi di preoccupazione quelli vissuti in zona Universitaria nella mattinata di lunedì.

Un'automobile parcheggiata in via dell'Artigliere, di fronte alla sede dell'Esu, ha improvvisamente preso fuoco, con le fiamme che hanno coinvolto velocemente altre due vetture parcheggiate vicine. Sul posto sono dunque dovuti intervenire i vigili del fuoco con due mezzi, i quali sono riusciti a domare il rogo e a circoscriverlo prima che potesse causare altri danni.