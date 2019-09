Camion a fuoco in A22: intervento dei pompieri, chiusa l'autostrada

I vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 settembre, a causa di un incendio di un autoarticolato in A22. L'episodio si è verificato al chilometro 195 tra i caselli di Ala Avio e Affi in direzione Modena e i pompieri si trovano attualmente ancora sul posto.

Per cause in corso d'accertamento, il mezzo pesante che stava trasportando abbigliamento, è finito con l'essere completamente avvolto dalle fiamme.

I pompieri, giunti da Bardolino e da Trento, stanno ancora lavorando per spegnere l'incendio e smuovere il carico per bonificare interamente l'area. Al momento il tratto autostradale dell'A22 compreso tra Ala Avio e Affi risulta essere chiuso al traffico.