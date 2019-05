Avvicendamenti tra i dirigenti dei pompieri: a Verona l'ing. Micele è il nuovo comandante

Il dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile ha disposto una serie di conferimenti e avvicendamenti dei dirigenti con decorrenza il prossimo 27 maggio. Per quanto riguarda Verona, l’ing. Nicola Micele, dirigente superiore, è il nuovo comandante dei vigili del fuoco della città scaligera.

Micele lascia l’incarico di comandate di Treviso dopo cinque anni passati nella città della Marca, precedentemente era stato responsabile dell’ufficio comunicazione del dipartimento dei vigili del fuoco, oltre un incarico in posizione di staff come dirigente presso gli uffici di diretta collaborazione con il capo dipartimento.

Gli avvicendamenti nelle altri città venete

Venezia - L’ing. Giovanni Di Iorio dirigente superiore è stato nominato nuovo comandante dei vigili del fuoco di Venezia. Di Iorio è attualmente in servizio a Roma, presso la Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica ed è responsabile dell’ufficio coordinamento e vicario del direttore centrale. Precedentemente comandante dei vigili del fuoco di Ancona, vicario della Direzione centrale per l’emergenza e soccorso tecnico, responsabile dell’ufficio informatico presso la Direzione risorse logistico strumentali, comandante dei pompieri di Rimini, Ravenna, Foggia, Asti, Piacenza. L’ing. Ennio Aquilino attuale comandante di Venezia con decorrenza 6 maggio assumerà il comando dei Vigili del fuoco di Napoli con contestuale reggenza del comando lagunare fino al 26 maggio.

Treviso - L’ing. Giuseppe Lomoro primo dirigente è il nuovo comandante designato di Treviso. Attualmente comandante di Ravenna, precedentemente responsabile dei vigili del fuoco di Parma, Vicenza, Rovigo e Belluno.

Direzione Interregionale dei vigili del fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige di Padova - L’ing. Enrico Porrovecchio dirigente superiore assumerà l’incarico di responsabile per il soccorso pubblico colonna mobile regionale e antincendio boschivo. Porrovecchio è l’attuale comandante dei vigili del fuoco di Mantova, precedentemente responsabile dei comandi di Rovigo, Vicenza e Lodi. L’ing. Paolo Maurizi attuale responsabile dell’ufficio soccorso pubblico colonna mobile regionale e antincendio boschivo, trasferito a Roma presso la Direzione centrale per il soccorso tecnico, assumerà l’incarico di responsabile dell’ufficio di coordinamento del servizio aereo e del soccorso aeroportuale.