Vigili del fuoco: "Le coperture previdenziali e assicurative sono inadeguate"

Dotare i vigili del fuoco, permanenti e volontari, di adeguate coperture previdenziali e assicurative, a partire da una immediata adesione all'Inail. È quello che chiedono con una lettera Luca Cipriani e Andrea Risidori, rappresentanti sindacali dei pompieri veronesi dal Fp Cgil.

Il messaggio è rivolto ai parlamentari di Verona, ma anche a Regione, Provincia, Comune, Prefettura e al comandante provinciale dei vigili del fuoco, oltre che al direttore dell'Inail. E in mancanza di risposte, i pompieri sono pronti ad attivare lo stato di agitazione.

I vigili del fuoco sono professionisti del soccorso che svolgono un lavoro difficile, rischioso, che richiede elevate doti professionali abbinate ad altrettanto elevate prestazioni psicofisiche - scrivono Cipriani e Risidori - Un lavoro che si svolge in ambienti che mutano costantemente, condizionato da fattori umani, sociali, tecnologici e ambientali sempre diversi, talvolta imprevedibili. Stiamo parlando di professionisti formati per affrontare ogni tipo di emergenza. Lavoratori a rischio che, oltre ad essere pochi e scarsamente retribuiti, non godono nemmeno di sufficienti coperture previdenziali e assicurative.