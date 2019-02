«Vigilessa ferita nell’incidente: è stata la bicicletta a centrare l’auto, ma inquirenti accerteranno la dinamica»

Era il primo pomeriggio di giovedì 24 gennaio, quando una vigilessa del Comune di Verona rimase coinvolta in un incidente stradale in piazzetta Municipio, proprio sotto Palazzo Barbieri. La donna si trovava in sella alla propria bicicletta, quando entrò in contatto con un'auto proveniente da vicolo Borella.

L'agente venne trasportata in codice rosso all'ospedale di borgo Trento, dopo essere stata soccorsa dal personale del 118, a causa delle conseguenze della caduta, mentre la ricostruzione della dinamica venne affidata alla Polizia stradale.

E proprio sulla ricostruzione della dinamica sono intervenuti i legali della donna che si trovava alla guida del mezzo coinvolto, gli avvocati Roberto Bocchini e Daniela Edel, i quali sottolineano innanzitutto come la loro cliente e la società siano «profondamente costernate per quanto accaduto alla ciclista e sinceramente preoccupate per le condizioni di salute della medesima, sulle quali si tengono costantemente aggiornate».

Entrando nello specifico dell'episodio, comunica lo studio legale, «le nostre assistite non possono esimersi dal contestare con fermezza la dinamica dell’evento lesivo, così come da Voi rappresentata nell’articolo».

«Va doverosamente detto e sottolineato - hanno comunicato gli avvocati - come non sia stata l’autovettura ad investire la ciclista, bensì sia stata la ciclista, proveniente [indebitamente] da una corsia preferenziale riservata ai bus e ai taxi con obbligo di dare la precedenza, ad entrare in collisione con il veicolo, proveniente dalla sua destra, che aveva già impegnato l’incrocio». Bocchini ed Edel ricordano infine che l'ultima parola sulla ricostruzione dei fatti spetta alle forze dell'ordine intervenute, che lavorano per fare luce sull'episodio.