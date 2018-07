Vigasio, bracciante trovato morto in casa con la lama di un coltello nel petto

Sul letto, sdraiato sulla schiena e con una coltello piantato nel petto. Così una donna ha trovato sabato sera, 14 luglio, suo marito in casa, in corso Vittorio Emanuele II a Vigasio. L'uomo è un cittadino rumeno, padre di tre figli, in Italia per motivi lavorativi. Era un bracciante.

La donna ha subito chiamato il 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altre che accertare il decesso dell'uomo. È stato il 118 a dare poi l'allarme ai carabinieri. Sul posto sono intervenuti gli uomini della stazione di Vigasio, quelli del nucleo operativo e radiomobile di Villafranca e la scientifica di Verona. L'indagine procede a tutto campo e si attende l'esito dell'autopsia per capire se si tratti di un caso di omicidio oppure di un suicidio.