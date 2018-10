Nasconde i videogiochi nel Dixan per rubarli: inchiodato dalle telecamere

Aveva messo appunto un'astuta trovata per rubare 4 videogiochi, ma non è riuscito ad eludere l'occhio di sorveglianti e telecamere, così alla fine è finito in manette.

È stato infatti il personale della sicurezza del Centro Commerciale Auchan di Bussolengo ad allertare i carabinieri, segnalando che un uomo aveva commesso un furto all’interno del supermercato. Sul posto è stata quindi inviata una pattuglia della stazione locale che, grazie all'ausilio dei dipendenti, ha rintracciato e bloccato il sospettato poco lontano dall’uscita. Si trattava di C.D., classe 1985 originario di Palermo, che sarebbe stato trovato in possesso di una scatola di detersivo contenente 4 giochi per consolle PlayStation 4.

I filmati delle telecamere di videosorveglianza lo avrebbero immortalato mentre apriva, forzandole, le confezioni dei giochi, dalle quali avrebbe estratto il contenuto dopo aver rimosso il dispositivo antitaccheggio. I videogames asportati sarebbero stati nascosti all’interno di una scatola di cartone contenente flaconi di detersivo liquido Dixan, svuotata in precedenza.

La refurtiva è stata restituita al legittmo proprietario, mentre C. D. è stato tratto in arresto in flagranza del reato di furto aggravato.