Maltempo, idrovore dei vigili del fuoco ancora in funzione nel Veneziano

Proseguono a Villanova della Cartera, in provincia di Venezia, le operazioni di controllo del livello delle acque golenali del fiume Tagliamento, da parte dei vigili del fuoco veronese.

Il nucleo Hcp regionale (High Capacity Pumping) da domenica, 19 novembre, sta utilizzando le idrovore in dotazione per abbassare il livello dell'acqua in golena ed impedire che metta in pericolo alcune famiglie che abitano in prossimità del corso d'acqua.

Il problema si crea quando il fiume Tagliamento supera il livello di guardia e non riceve più le acque degli affluenti che si immettono nella zona di Villanova attraverso delle porte vinciane.

Stanno operando tredici unità di diversi comandi veneti con dieci automezzi e tre motopompe di notevole portata.