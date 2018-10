Adige ingrossato dal maltempo, ma i canoisti lo navigano senza paura

Pazzi, incoscienti, fuori di testa, solo per citare i commenti più gentili espressi dagli utenti di Facebook dopo aver visto un video pubblicato sulla pagina Storia dei quartieri veronesi.

Il territorio veronese, come il resto del Veneto, è stato costantemente sotto osservazione per le forti piogge che si sono abbattute oggi, 29 ottobre. Forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, tutti in allerta per una possibile esondazione dell'Adige o di qualche altro fiume o torrente veronese. Scuole chiuse oggi e anche domani per precauzione. Ma tutto questo non ha fermato un gruppo di canoisti che si sono messi a navigare l'Adige a Verona.

Le immagini pubblicate su Facebook sono state riprese vicino a ponte della Vittoria e mostrano i canoisti passare sotto il ponte con il livello del fiume a pochi metri dal livello della strada.