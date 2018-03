A Verona in arrivo 1.250 visitatori per il Trofeo di Pasqua Vidata di volley

Saranno 60 le squadre femminili di pallavolo che, dal 29 al 31 marzo, si sfideranno per la nona edizione del Trofeo Internazionale di Pasqua, organizzato dall'Asd Pallavolo Antares e intitolato allo sponsor Vidata.

Il torneo si divide in quattro categorie: under 13, under 14, under 16 e under 18. Le squadre giocheranno in 15 campi sparsi in 12 strutture. Circa 1.250 le persone che arriveranno a Verona, 450 veronesi o delle province limitrofe e 800 dal resto d'Italia, più due squadre dall'estero, una dagli Stati Uniti e l'altra dalla Slovenia. In campo scenderanno circa 700 atlete e 27 arbitri. La finale e le premiazioni si terranno sabato 31 marzo, a partire dalle 14.30, all'Agsm Forum.

Il Trofeo di Pasqua è patrocinato dal Comune di Verona e organizzato in collaborazione con la Fipav veronese.

Tre giornate interamente dedicate alla pallavolo femminile - ha spiegato l'assessore comunale allo sport Filippo Rando - Un torneo che è divenuto negli anni un punto di riferimento del volley nazionale ma anche internazionale. Un'occasione per vivere lo sport da vicino e, allo stesso tempo, per creare un importante indotto economico per la città di Verona.

La società pallavolistica di Borgo Roma ha curato non solo la gestione dei calendari ma anche la sistemazione negli alberghi: ben 5 quelli coinvolti sul territorio, oltre a 4 ristoranti convenzionati. Regolamento, campi di gioco, calendari e risultati aggiornati in tempo reale sul sito trofeodipasqua.it.