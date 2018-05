Evade più volte, disposti ancora per lui gli arresti domiciliari in via Zancle

Era stato già arrestato in passato per il reato di evasione, ma non gli è bastato.

Giovedì scorso, 17 maggio, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verona arrestato in via Zancle un veronese classe '97, pregiudicato di origini parigine, poiché non era presente nella propria abitazione al consueto controllo della pattuglia per chi è sottoposto agli arresti domiciliari. Proprio perché il soggetto era conosciuto per i suoi precedenti, i militari dell'Arma si sono appostati sotto casa sua in osservazione, e non appena l'uomo ha deciso di far rientro in casa, sono scattate le manette ai polsi per il reato di evasione.

Comparso davanti al giudice per il rito direttissimo, sono stati però disposti per lui nuovamente gli arresti domiciliari.