Niente auto in sosta e divieto di transito in via Trezza per venti giorni

A partire dalla giornata di lunedì 26 febbraio prenderanno il via i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in porfido di via Trezza.

In particolare ad essere interessato dai lavori sarà il tratto di strada che va da largo San Nazaro fino a vicolo Lungo. Durante l'intera fase del rifacimento della pavimentazione, saranno pertanto istituiti i divieti di transito e di sosta per 20 giorni.