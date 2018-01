Via Sogare, sgomberata occupazione abusiva dalla polizia municipale

È stata sgomberata questa mattina, 11 gennaio, dalla polizia municipale di Verona l'occupazione abusiva di via Sogare, dove erano presenti baracche, tende e rifiuti adiacenti all'area del Bmx Olimpic Arena, dietro il parcheggio B di via Frà Giocondo. Sono state allontanate due persone di 27 e 48 anni di nazionalità romena, che si erano fermate all'interno di una roulotte abbandonata e che erano di passaggio a Verona. Gli agenti della municipale, dopo aver accertato l'identità delle due persone, hanno chiesto ad Amia di rimuovere la roulotte, per evitare altre occupazioni abusive e ripristinare il decoro e la pulizia dell'area.

L'operazione, voluta dall'assessore alla sicurezza Daniele Polato e dal presidente della terza circoscrizione Nicolò Zavarise, rientra nelle attività di controllo contro il degrado e la prevenzione del disagio abitativo.

Continua l'azione contro il degrado urbano - ha detto Polato - Anche in questo caso, come è già successo in altre zone, è molto efficace la collaborazione con cittadini e istituzioni che ci inviano le loro segnalazioni. Non devono esserci nei nostri quartieri zone franche in cui trovano ricovero malintenzionati o addirittura persone di passaggio. Lo scopo del nostro impegno continuo è rendere evidente il messaggio che a Verona trova posto solo chi rispetta le regole e non c’è tolleranza per chi invece vuole portare comportamenti fuori dalla legge. I nostri agenti applicano i regolamenti esistenti e sono intransigenti con chi non le rispetta, mentre per le situazioni di bisogno materiale o di povertà sono affiancati dai servizi sociali del Comune.