Spacciatore colto in flagrante in viale Sicilia e arrestato dai carabinieri

Ieri sera, 8 marzo, i carabinieri di Verona hanno tratto in arresto un cittadino tunisino classe '88, pregiudicato, per spaccio di sostanza stupefacente.

I militari impegnati in un servizio di osservazione in borghese hanno potuto cogliere in flagranza di reato l’uomo che in viale Sicilia era intento a cedere 2,5 grammi di eroina ad un acquirente. Immediato è stato l'intervento dei carabinieri, che hanno tratto in arresto il giovane e oggi lo hanno portato davanti al giudice. Convalidato l'arresto, è stata imposta la sanzione dell'obbligo di firma.