Pentola dimenticata sul fuoco genera incendio poi spento dai pompieri

È bastata circa un'oretta ai vigili del fuoco di Verona per spegnere un incendio scoppiato questo pomeriggio, 25 agosto, a Verona. Una signora che vive al secondo piano dello stabile di via Roveggia 27 aveva dimenticato la pentola sul fuoco e poco dopo le 14.15 sono dovuti intervenire i pompieri per spegnere le fiamme. Per fortuna il piccolo rogo ha provocato solo tanta paura e non ci sono stati feriti. Sul posto i vigili del fuoco sono giunti con una squadra e con l'autoscala.

Nella giornata di oggi non si segnalano altri interventi di rilievo da parte dei pompieri veronesi, se non in via Quercia a Verona questa mattina. I vigili del fuoco hanno dovuto togliare i rami di alcuni alberi danneggiati dal vento e dal maltempo, rami che potevano compromettere la sicurezza stradale.