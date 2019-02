Via Pasteur, attraversamento pericoloso: «Ho rischiato di essere investito»

Un attraversamento pedonale ad alta frequentazione e ad alto rischio sia per i pedoni che per gli automobilisti.

A segnalarcelo è F.B., 38enne dipendente della GlaxoSmithKline, che ogni giorno in bici raggiunge il posto di lavoro in Borgo Roma da San Zeno. Ballestriero riferisce che nel tragitto deve passare per «un attraversamento pedonale in via Pasteur angolo Via Spallanzani di fronte a Brugi».