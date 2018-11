Via Monte Ortigara, in scooter tenta di rubare la collana ad una veronese

Tentato scippo di una collana d'oro ieri, 30 ottobre, dopo le 11 in via Monte Ortigara a Verona. A denunciarlo è stata la stessa vittima, una veronese sulla cinquantina, che ha chiamato il 113 pochi minuti dopo il fatto.

La donna ha raccontato, come riporta Giampaolo Chavan su L'Arena, che si trovava vicino al cassonetto della spazzatura perché si stava liberando dell'immondizia, quando un uomo in scooter le si è avvicinata e le ha afferrata la collana. La donna si è voltata d'istinto, sbilanciando il malvivente che non è riuscito a scappare con il girocollo in mano verso via Mameli.

La vittima se l'è cavata con tanta paura e un lieve taglio al collo. Inoltre, ha avuto la prontezza di segnarsi la targa dello scooter e di fornire una breve descrizione dell'uomo che la voleva scippare. Purtroppo però la targa risulta cancellata dai registri della motorizzazione civile e non può essere d'aiuto ai poliziotti che hanno raccolto anche la versione di una testimone che ha assistito al tentato scippo.