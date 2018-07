Via Mameli, proseguono i lavori: termineranno entro mercoledì prossimo

Proseguono i lavori stradali su via Mameli. Entro mercoledì prossimo, la principale arteria di Borgo Trento tonerà ad essere come nuova.

Iniziato lo scorso 10 luglio, l’intervento di asfaltatura di tutta la via, da Porta San Giorgio all’incrocio con via Bassini, è stato concordato con Agsm e Acque Veronesi, in modo da sistemare contemporaneamente anche i sottoservizi, per una spesa totale di 150 mila euro. E mentre i lavori sulla carreggiata che porta a Parona sono già stati ultimati, in direzione opposta prosegue la bitumatura. Il traffico proveniente dalla Valpolicella resta quindi deviato per i prossimi 5 giorni su via Nino Bixio. Una volta terminati i lavori, il cantiere stradale si sposterà in via IV Novembre e in Corso Porta Nuova.

Venerdì mattina, sul cantiere stradale, erano presenti l’assessore alle Strade Marco Padovani, il presidente di Agsm Michele Croce e il consigliere della seconda Circoscrizione Giorgio Belardo.

“Un’asfaltatura definitiva, attesa dai cittadini da oltre un anno – ha spiegato l’assessore Padovani -. Capiamo che ci possano essere dei disagi per la circolazione ma si tratta solamente di pazientare per qualche giorno. Abbiamo aspettato questo momento dell’anno proprio perché è quello con meno auto sulle strade e poi per concordare il lavoro con le aziende partecipate affinchè l’intervento sia risolutivo”.

“Non solo lavori di asfaltatura – ha detto il presidente Croce – ma sono anche state sistemate le tubature del gas. In questa maniera ci saranno meno perdite e verrà garantito un servizio più efficiente a vantaggio della cittadinanza e dell’azienda stessa”.