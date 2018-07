Verona. Pochi giorni al via dell'asfaltatura di via Mameli e via IV Novembre

Prenderanno il via la settima prossima, due importanti interventi di asfaltatura in via Mameli e, a seguire, in via IV Novembre. Si parte il 9 luglio in via Mameli, con l’asfaltatura definitiva di entrambe le carreggiate, per proseguire il 19 luglio con i lavori per il nuovo asfalto in via IV Novembre. Un intervento, questo, molto atteso dai cittadini e dai commercianti, che metterà in sicurezza la via anche grazie alla posa di una guaina protettiva nel sottosuolo, per un costo complessivo di 120 mila euro.

“Finalmente queste due vie cittadine saranno asfaltate definitivamente, risolvendo problemi di viabilità e soprattutto di sicurezza – ha detto Padovani -. Per via Mameli si tratta di lavori attesi da oltre un anno, quando è stata oggetto di scavi per l’adeguamento dei sottoservizi da parte di Agsm e Acque Veronesi. Di recente, invece, gli scavi da parte della società Open Fibra per la posa dei cavi in fibra ottica. Più complesso invece il cantiere che partirà dopo la metà di luglio per il rifacimento completo di via IV Novembre, da troppo tempo ormai ammalorata e dissestata, con pericoli soprattutto per le moto e le biciclette. Sarà un intervento risolutivo, grazie alla posa di una specifica guaina protettiva che sosterrà il manto stradale dalle sollecitudini dei veicoli, alcuni anche pesanti come gli autobus”.

Legata ai lavori per la banda ultralarga, anche l’asfaltatura che partirà il 16 luglio nella zona di Quinzano. Anche in questo caso, si tratta della fase conclusiva e definitiva del ripristino del manto stradale a carico di Open Fibra.