Funivia Prada-Costabella, luce verde al progetto di rinnovamento dell'impianto

Ieri, 20 marzo, negli uffici della Provincia di Verona di via Franceschine, la Conferenza dei Servizi ha preso in esame il progetto di realizzazione e gestione della funivia in località Prada a San Zeno di Montagna. Il progetto è stato proposto da Prada Costabella Srl e da Atf e prevede la sostituzione della cestovia biposto "Prada-Ortigaretta" con una nuova cestovia e la sostituzione della seggiovia monoposto "Ortigaretta-Costabella" con una nuova seggiovia biposto.

Il parere preliminare della Conferenza è stato positivo, ma con alcune prescrizioni. È stato, ad esempio, indicato come periodo adatto al cantiere quello a cavallo tra ottobre e marzo, momento in cui il terreno risulta più compatto e dunque meno sensibile al passaggio dei mezzi. Una volta terminati gli scavi, andrà poi previsto il ripristino dell'area anche attraverso la semina di specie vegetali erbacee autoctone. Il taglio degli alberi dovrà essere limitato ai soli esemplari che interferiscono col tracciato degli impianti. E per quanto riguarda il parcheggio, la riqualificazione non dovrà comportare sostanziali variazioni alle quote e alle pendenze che caratterizzano l'ambito d'intervento e inoltre andranno previste nuove piantumazioni. La Conferenza dei Servizi ha anche chiesto di prevedere la presenza di un esperto forestale durante la fase di cantierizzazione. Le stazioni della seggiovia e cestovia andranno poi realizzate con colori e materiali che possano garantire un minor impatto ambientale e paesaggistico. Un'altra prescrizione riguarda gli accessi e i parcheggi: oltre un determinato limite di presenze, la società avrà l'obbligo di istituire un servizio di navetta che colleghi gli impianti con San Zeno di Montagna o con eventuali altre aree adibite a parcheggio presenti nelle vicinanze.

La Conferenza ha inoltre preso atto dell'approvazione della Valutazione di impatto ambientale da parte della Provincia sul progetto di gestione e realizzazione degli impianti.

Il documento contenente il parere della Conferenza dei servizi sarà ora inviato a Prada Costabella Srl e ad Atf che avranno 60 giorni per presentare il progetto elettromeccanico su cui dovrà pronunciarsi il Ministero. La concessione potrà essere rilasciata al termine delle procedure ministeriali e di quelle previste dalle prescrizioni.