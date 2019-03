In cinque finiscono in ospedale intossicati dal monossido di carbonio

Cinque componenti di una famiglia che vive in un'abitazione in via Giorgione, a Verona, sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio ieri sera, 22 marzo, intorno alle 20.30. Per essere controllati, tutti e cinque sono stati portati all'ospedale di Borgo Trento dal personale del Suem 118, intervenuto con un'automedica e due ambulanze. Sul posto anche vigili del fuoco e agenti di polizia.