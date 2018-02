Prova a sbarazzarsi di 100 grammi di hashish, ma i carabinieri lo scoprono

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verona hanno arrestato, ieri sera 16 febbraio in via Galileo Galilei, un albanese classe '95, pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un normale controllo, l'attenzione dei militari di pattuglia è stata attratta da due giovani stranieri a passeggio. I due, alla vista dei carabinieri, hanno allungato il passo. Nella speranza di non essere visto, uno dei due, allontanandosi, ha anche lanciato una tavoletta da ben 100 grammi di hashish sotto una macchina parcheggiata. Il tutto non è sfuggito ai militari che hanno fermato il ragazzo che aveva lanciato l'hashish, mentre il suo amico, un veronese classe 2001, è stato denunciato a piede libero.