Ubriaco, alla guida di un auto non assicurata, si scaglia contro i carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Legnago hanno arrestato un 22enne moldavo, con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Le iniziali del nome del giovane sono I.G. e il ragazzo è risultato domiciliato a Bologna, anche se di fatto pare essere senza fissa dimora.

L'arresto è avvenuto nella sera di mercoledì, 8 luglio, verso le 22.30, in Via Fraccaroli, a Villa Bartolomea. Dopo un breve inseguimento, i militari hanno raggiunto la Volkwagen Polo guidata dal 22enne che che non si era fermato all'ordine di «Alt» intimato dai carabinieri. Il ragazzo era alterato dall'abuso di alcolici e si sarebbe scagliato contro i carabinieri, minacciandoli e tentando di colpirli. Dopo averlo immobilizzato, senza ferirsi, i militari lo hanno arrestato e in seguito trattenuto nelle camere di sicurezza del comando.

Ieri mattina, si è celebrato il giudizio direttissimo davanti al giudice monocratico Carola Musio. La giudice ha convalidato l'arresto ed ha disposto per il giovane l'obbligo di firma fino al dibattimento che si svolgerà il prossimo 15 ottobre.

Oltre all'arresto, il ragazzo è stato sanzionato per guida in stato di ebrezza. La sua auto era anche priva di copertura assicurativa e per questo è stata sequestrata.