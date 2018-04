Via Foroni, una palma a fuoco. Incendio spento subito dai vigili del fuoco

Vigili del fuoco e polizia di Verona impegnati nel pomeriggio di oggi, 22 aprile, in un'area verde di via Jacopo Foroni. Pochi minuti prima delle 14 è arrivata la chiamata ai pompieri da parte dei residenti che segnalavano una palma a fuoco. L'intervento di spegnimento non è stato particolarmente difficoltoso ed è durato circa mezz'ora. Fortunatamente a fuoco è andata solo una palma, ma se l'incendio si fosse allargata avrebbe potuto toccare anche le auto parcheggiate non molto distante. Sul posto anche gli agenti di polizia che hanno subito fermato il giovane che aveva acceso fuoco.